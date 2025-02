Il maniaco che terrorizza le donne a Cagliari ancora al centro della cronaca: nuove testimonianze raccolte da Pomeriggio 5, “mi ha traumatizzata” racconta una ragazza. Inseguita un giorno di settembre 2022, era in compagnia della cugina, e molestata dall’uomo che agisce pressoché sempre alla stessa maniera: tocca, insegue, “siamo riuscite a scappare ma se una di noi fosse caduta?”. La paura oramai è tanta, da 10 anni l’individuo senza pudore esibisce le sue parti intime alle donne, le insegue, le importuna senza ritegno. Sinora è sempre riuscito a scappare, non si sa chi sia, nonostante siano decine le segnalazioni che lo riguardano. “Tante donne con tanto coraggio stanno raccontando” spiega la conduttrice in studio e la speranza è che presto venga messa la parole fine a questa vicenda diventata un caso nazionale.