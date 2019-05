Cagliari, lo scirocco spezza il ramo di un albero in viale Trieste: passante salvo per miracolo

Il forte vento che sta soffiando su tutta Cagliari inizia, un’altra volta ancora, a fare danni. Nel viale Trieste si è spezzato il ramo di uno degli alberi che si trovano ai bordi della strada, proprio prima dei marciapiedi. E un passante, solo per questione di centimetri, è riuscito a evitare che il grosso ramo gli finisse sulla testa. I danni, invece, ci sono stati, ma per due automobili parcheggiate, una Dacia e una Citroen. La foto è stata inviata alla redazione dal nostro lettore Livio Azzena: “Non è, purtroppo, la prima volta che capita. Il passante si è anche messo a urlare per lo spavento, così come una signora che si trovava a pochi metri di distanza da lui. Viale Trieste è sempre più simile a una strada periferica, i marciapiedi sono in condizioni pietose da anni”.