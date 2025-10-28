Con l’allerta meteo per vento e con l’avvicinarsi dell’inverno, fare la spesa al mercato provvisorio di via Nazzari è una vera impresa. Raffiche gelide, e incrociate, di maestrale si infiltrano dai varchi laterali completamente aperti rendendo davvero difficile sostare davanti ai box in attesa di essere serviti. Il maestrale caccia i clienti dal mercato, insomma: i commercianti l’hanno già segnalato e hanno chiesto all’amministrazione comunale di chiudere quei varchi con lastre di plexiglass per tutelare se stessi e i clienti.

Un problema che non è un dettaglio, soprattutto per chi ha la postazione lungo le pareti laterali, tanto che i boxisti esasperati dicono di essere disponibili ad auto quotarsi pur di riuscire a risolverlo: “Piuttosto che perdere clienti siamo disponibile a fare noi l’acquisto, quando le giornate sono così ventose la gente non viene al mercato perché sa cosa li aspetta. E ovviamente con l’avvicinarsi dell’inverno andrà sempre peggio”, è la posizione della gran parte dei commercianti.

La parola passa ora all’amministrazione comunale.