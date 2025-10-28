Cagliiari, attraversa a piedi la strada nell’asse mediano sfiorando le auto con nonchalance: momenti di paura e tensione per quella che sembra davvero una tragedia sfiorata.E’ accaduto oggi all’ora di pranzo: un pedone attraversa lentamente l’asse mediano e solo per miracolo non è avvenuto l’incidente.Una impreudenza oppure una vfera sfida lanciata alle auto e a se stesso: l’uomo passa quasi in curva e soltanto i riflessi di chi guidava possono avere evitato l’impatto. Il tutto nell’arteria più pericolosa che attraversa tutta la città, la “tangenziale” cagliaritana teatro ogni giorno di incidenti che spesso paralizzano il traffico