Cagliari, l’ex gran maestro della massoneria condannato a due anni per violenza sessuale.La “abbraccio terapia” nei confronti di una donna, anche lei iscritta a una loggia massonica cagliaritana, sarebbe sconfinato in un tentativo di palpeggiamento. Franco Bacci, 73 anni, è stato invece assolto dall’accusa di stalking, non è colpevole di atti persecutori che erano stati denunciati dalla stessa donna. Come riporta oggi Francesco Pinna sull’Unione Sarda, l’uomo avrebbe convinto la donna a effettuare una “abbraccio terapia” per poi accarezzarla nelle gambe. La donna si sarebbe sottratta al palpeggiamento, ma secondo i giudici c’è stata la violenza.