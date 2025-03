“La settimana a lui dedicata è stata organizzata una volta per la ricorrenza della scomparsa, abbiamo accettato per permettere alle tante persone che lo amavano di condividerne il fresco ricordo ma è stata unica e rimarrà tale”: un post sui social, poche parole che esprimono un profondo significato. Il campione tanto amato da tutti, che non solo con la palla ai piedi ha saputo insegnare cosa vuol dire essere “grandi”. Riva, un esempio da seguire, insomma, dentro e fuori dal campo. È di ieri la notizia che il consiglio comunale di Cagliari ha approvato all’unanimità la mozione per istituire una settimana di eventi dedicati al grande Gigi Riva, da svolgersi ogni anno nella settimana del 7 novembre, giorno della sua nascita. La proposta, avanzata dal consigliere Ferdinando Secchi, mira a rendere omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia dello sport e nel cuore dei sardi. Ma “una giornata” basta, come simbolo di quel legame che durerà nel tempo. Poi, ognuno potrà omaggiare il campione privatamente, come sente nel suo cuore.