Ogni anno sono immancabili gli auguri che tzia Pierina riceve perché li merita, tutti. Dal fotografo dei centenari Pierino Vargiu ai sindaci delle comunità a lei care. Per Nurri è Antonello Atzeni che omaggia sempre la sua concittadina a nome di tutti. Ha vissuto a Seuni, frazione di Selegas, oggi vive a Quartu Sant’Elena accudita amorevolmente dalla figlia. Ha superato la spagnola, il covid, è testimone di come il mondo, la vita di tutti i giorni siano cambiati radicalmente in oltre un secolo in cui, guerre, conflitti, carestie hanno preceduto la pace, la rinascita e tutto ciò che, nemmeno lentamente, ha accompagnato l’evoluzione sino ai giorni nostri. È testimone della storia dell’Isola che vanta studi e ricerche per scoprire l’elisir della lunga vita: assieme a lei tanti altri “colleghi” che vantano una torta e tantissime candeline sopra da spegnere, che simboleggiano la longevità dei sardi.