Cagliari, il dolore della famiglia di Achille Boero e la gratitudine verso chi si è prodigato per ritrovare l’uomo: “Il vostro supporto, le condivisioni e l’aiuto concreto ci hanno fatto sentire meno soli e ci hanno dato forza”. Attraverso un messaggio, i parenti del 78enne, scomparso sabato mattina e ritrovato oggi dalle forze dell’ordine tra Gonnesa e Iglesias, esprimono gratitudine per la solidarietà ricevuta. “In questi giorni così difficili il vostro supporto, le condivisioni e l’aiuto concreto ci hanno fatto sentire meno soli e ci hanno dato forza. Siamo infinitamente grati a ciascuno di voi che ha contribuito a cercarlo e a diffondere la notizia. La vostra vicinanza è stata per noi un segno di grande solidarietà e affetto”.

Un dolore impossibile “da descrivere” per quel nonno, papà che sabato ha preso la macchina ed è partito, senza saper tornare a casa. Le ricerche, incessanti, il sostegno da parte di tutti, e, purtroppo, il triste epilogo. “Siamo confortati dal sapere che così tante persone ci hanno sostenuto in questo momento così delicato.

Grazie ancora, di cuore, per tutto ciò che avete fatto. La famiglia Boero – Mattana”.