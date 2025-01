Brutto scontro poco fa sulla 387 a Selargius, vicino al canile. Un’Ape è andata contro un’auto, ribaltandosi. Il conducente è attualmente ricoverato in codice rosso. I carabinieri di Quartu e Selargius si stanno occupando dei rilievi del caso e indagando sulla dinamica del sinistro. Come prevedibile, traffico congestionato e grandi disagi in zona.