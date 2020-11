Cagliari, il dolore del “caddozzone”: “La mia casa all’asta per debiti, ma sono innocente”

“Mi chiamo Roberto, ho perso tutto. Aiutami a condividere la mia storia con la speranza tutto possa cambiare, anche perché chissà quanto hanno subito questo dolore”. Scrive così su Facebook Roberto Di Salvo, ambulante cagliaritano. Raccogliendo l’esempio e la passione del padre e della madre, sin da piccolo girava le feste e le sagre preparava giganti panini con wurstel e salsiccia.

“La mia ditta è stata dichiara fallita nel 2018 senza che io mai ricevessi l’istanza e dopo che il mio reclamo è stato respinto il mio lavoro è svanito, la mia casa all’ asta.

Sono fallito a causa dell’ affitto di un capannone. Purtroppo come tutti quelli che danno impresa ho avuto difficoltà e qualche ritardo, ma ho sempre appianato con dilazioni e piani di rientro fino a quando, in base alle mie possibilità ho deciso di dividere il capannone con una terza persona per dimezzare le spese. Purtroppo non è bastato, il lavoro non girava bene e mi sono visto costretto a lasciare la struttura.

La doccia fredda arriva nel 2014 quando ricevo un decreto ingiuntivo di 21 mila euro per canoni non pagati, ma la cifra era assolutamente non reale perché l’ affitto era da dividere come da nuovo contratto che però, come si evince dalle carte, mai venne registrato e fecero fede al vecchio. In ogni caso ho tentato il dialogo, preso contatti, pagato acconti in base a ciò che potevo pur di salvare il lavoro.

Quando pensavo tutto fosse nella giusta strada arriva il fallimento, come un fulmine inaspettato, nessuna notifica, nulla solo la dichiarazione di fallimento con la successiva messa all’ asta di tutta la mia vita, del mio lavoro, delle mie attrezzature. Anche della mia casa.

Ho preso tutto. Ho subito anche un processo spero per bancarotta, concluso con l’ assoluzione piena.