Esce di strada con l’auto a S.Giovanni Suergiu, 32enne denunciata per guida in stato di ebbrezza

Ieri a San Giovanni Suergiu, al termine di alcuni accertamenti investigativi, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Carbonia hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica una 32enne, residente a Carbonia, incensurata, disoccupata.

La donna, il 14 novembre scorso, alle ore 21.40 circa, mentre percorreva la SS 126 al km 5+200. nel Comune di San Giovanni Suergiu, a bordo di una Fiat 500 di proprietà di suo padre, ha perso il controllo del veicolo che si ribaltato su se stesso, senza coinvolgere altri mezzi.

Fortunatamente è rimasta illesa e, sottoposta ad accertamento etilometrico come disposto dal codice della strada in caso di sinistri, è risultata avere un tasso alcolemico pari a 1,63 g/l effettuato alle ore 23.19 e di 1,58 g/l effettuato alle successive ore 23.32.

Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario. La patente di guida è stata ritirata.