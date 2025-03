Una profonda apertura nel pavimento larga, in una parte, quasi quanto il piede di un adulto e se non si inciampa possono finirci dentro oggetti che cadono dalle tasche. “A me è successo per il telefono” racconta un cittadino.

Una piazza che ospitava le botteghe artigiane e dove oggi si svolgono vari eventi e manifestazioni come accaduto di recente con Is Cerbus e altre maschere. “Pensate che questa crepa era presente il giorno della sfilata del carnevale” esprime il gruppo politico Sinnai Libera che segnala la problematica e il possibile pericolo per i cittadini al fine di avvisare più persone possibili e chiedere un intervento tempestivo alle istituzioni per risolvere il problema.