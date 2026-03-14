Capoterra, fenicottero rosa investito lungo la ss195: un uomo ha fatto da “scudo in modo tale che non venisse investito nuovamente”.

È accaduto questo pomeriggio, a raccontare l’accaduto pubblicamente è stata un’automobilista di passaggio che ha visto quanto successo al povero fenicottero ma non si è potuta fermare in sicurezza sulla statale: “Era vivo ma non riusciva più a volare”.

Un uomo, da quanto emerge, è riuscito invece a fermarsi e a proteggere il volatile dalle altre macchine assieme ad altri automobilisti. Un’altra dimostrazione di quanto i piccoli gesti possono fare la differenza: proteggere un animale in pericolo lungo una strada, la speranza della donna è che il fenicottero si sia salvato e che sia stato preso in carico dalle autorità di competenza.