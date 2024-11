Cagliari, il centro muore ogni giorno un po’: chiude lo storico Ruggieri in via Alghero

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il centro di Cagliari muore ogni giorno un po’. A causa, anche e forse soprattutto, dei negozi che chiudono battenti. A causa dei costi insostenibili sicuramente, ma molto di più perché in centro, a fare shopping, non ci va più nessuno.

Risucchiati nei centri commerciali, i cagliaritani si risparmiano lo stress del parcheggio e del dover girare in diversi punti e negozi per trovare ciò che gli serve. L’ultima chiusura è di quelle decisamente pesanti: lo storico negozio Ruggieri di via Alghero abbassa per sempre le serrande. Il cartello sulla vetrina dice tutto: fuori tutto per cessata attività.

Inevitabile che in questo modo il centro venga sempre più svuotato e snaturato, e diventi sempre meno attrattivo, visto che da sempre la presenza di negozi è stata fondamentale per attirare gente. Non solo viale Trieste, dunque, dove i negozi hanno chiuso a raffica a causa dei cantieri: la crisi si sposta ora nel salotto buono della città.