A Pirri municipalità inaccessibile, si aprono le porte dell’ex Dazio

Pirri – Municipalità off limits, per i cittadini si aprono le porte dell’ex Dazio. A causa dei lavori in Municipalità, necessari e non procrastinabili, che proseguiranno per almeno tutto novembre e dicembre, la Presidente della Municipalità Maria Laura Manca, apre le porte dell’ex Dazio alla cittadinanza.

“I lavori sono partiti a giugno” comunica la Presidente, “e gli appuntamenti mirati con i cittadini sono stati presi in sede, non avendo altro luogo, e fissati esclusivamente su appuntamento perché l’area è cantiere e non era giustamente accessibile.

Il dialogo e il confronto aperto, diretto è la base per costruire un luogo dove vivere meglio per tutti noi, ed è la modalità che preferisco” sottolinea la Presidente Manca. “Per questo motivo ho deciso di organizzare degli incontri aperti alla cittadinanza per confrontarci direttamente sulle tematiche che stanno più a cuore. Sarà un’occasione per ascoltare le idee, suggerimenti e preoccupazioni su ciò che funziona e su ciò che, invece, può essere migliorato. Ed è importante sottolineare la mia forte volontá di restituire finalmente l’ex Dazio, casa storica dei Pirresi, alla comunità, assegnata alla protezione civile nei momenti di allerta meteo e la stessa piazza Italia perché diventino punto di accoglienza, di scambio, aperti e più vissuti”. Non solo: “Sarà con noi inoltre una rappresentanza di cittadine senior che con la loro esperienza e saggezza potranno offrirci punti di vista preziosi su come rendere Pirri un luogo più accogliente e vivibile per tutti”.

Ecco giorni e orari: ogni martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 all’ex Dazio, in piazza Italia a Pirri e per chi vorrà, per appuntamento, la mail