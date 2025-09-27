Cagliari-Inter 0-2, un grande cuore rossoblù non basta: Lautaro ci ha purgato ancora.Nel secondo tempo il Cagliari sfiora il pareggio colpendo un palo con Folorunsho, e nel momento migliore l’Ibter raddoppia. Tante occasioni per i nerazzurri che meritano di vincere, Pisacanme sbaglia formazione inserendo Ze Pedro e trova il coraggio di inserire Felici solo nella ripresa. Come contro il Napoli uno schieramento iniziale troppo timoroso, che vede il Cagliari in affanno e l’Ibnter che domina ampiamente nella prima mezz’ora. Il gol di Lautaro Martinez è il dodicesimo in dodici gare contro il Cagliari, l’argentino sembra avere un conto personale con noi. Nella ripresa gli ingressi di Felici e di uno spnto Gaetano alzano il baricentro del Cagliari che comincia a fare paura all’Inter, che nel frattempo aveva sciupato occasioni clamorose. Finisce due a zero, il gioco c’è stato ma sono emersi i limiti della squadra. A preoccupare più della sconfitta è però l’infortunio al ginocchio che ha costretto il Gallo Belotti a uscire nel primo tempo: si parla di una distorsione al ginocchio, in attesa degli esami strumentali.