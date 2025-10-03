Cagliari, i politici sono in piazza mentre la città rimane clamorosamente senz’acqua: “Non possono neanche lavarsene le mani”. Polemica aperta in consiglio comunale, interi quartieri restano coi rubinetti a secco. Il consigliere Roberto Mura attacca: “E’ vergognoso che nel 2025 i cittadini subiscano questi disagi, grutto del mancato coordinamento tra gli enti. Sulla comunicazione stendiamo un velo pietoso: questa volta nessuno potrà lavarsene le mani…non c’è acqua. Gran parte della città non ne ha un goccio”, conclude il consigliere comunale Roberto Mura.