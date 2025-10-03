Momenti di tensione questa mattina nei pressi della stazione di Santa Gilla a Cagliari. Migliaia di persone hanno aderito allo sciopero indetto dal Sindacato Usb è appoggiato dalla Cgil.

Durante le manifestazioni pro Pal che hanno coinvolto anche il capoluogo sardo alcuni studenti hanno cercato di eludere il blocco della polizia ma non riuscendoci hanno occupato i binari. Disagi e blocchi dei treni ma fortunatamente tutto si è risolto pacificamente nel giro di poco tempo. Da lì il gruppo di giovani manifestanti si è diretto verso Piazza Matteotti.