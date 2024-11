Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, i ladri spaccano la vetrina della pasticceria Pasteur: volevano svaligiare le casse del laboratorio. Il tentativo durante la notte: la Polizia sta indagando per individuare gli autori del blitz in via Machiavelli. la pasticceria ha comunque potuto aprire i battenti regolarmente questa mattina, i malviventi non sono riusciti nel loro intento di portare via denaro. Ci sono stati però diversi danni alla struttura, in una Cagliari sempre meno sicura.