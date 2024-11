Cala Sinzias, attentato choc nella notte: incendiato il chiosco di Is Fradis, è giallo sul movente del rogo. Il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni fa la conta dei danni e non ci sta, l’attentato in una delle spiagge più belle della Sardegna: “Esprimo, a nome mio e dell’intera comunità di Castiadas, profondo dispiacere e sgomento per il gesto ignobile che ha colpito il nostro territorio, con l’incendio del chiosco di Is Fradis, situato sulla splendida spiaggia di Cala Sinzias. Questa struttura non è solo un punto di riferimento turistico, ma rappresenta il calore e l’ospitalità della nostra terra, valori che da sempre contraddistinguono Castiadas.