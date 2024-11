Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Oristano colpita dal secondo lutto in poche ore: muore in un tragico incidente il famoso imprenditore Giannino Delogu. Dopo la morte del cacciatore di 58 anni, un tragico incidente mortale si è portato via lo storico titolare della Snycar, una delle migliori aziende di sanificazione oristanesi. La sua Renault Clio si è fatalmente ribaltata in via Ozieri, per Delogu non c’è stato niente da fare. Delogu come nome di battesimo si chiamava in realtà Antonio, ma la maggior parte degli oristanesi lo chiamavano appunto Gianni. Era stato anche l’inventore di un sistema che tramite l’utilizzo di raggi ultravioletti riusciva a pulire e sterilizzare i carrelli della spesa nei supermarket.