Violenza e bottiglie usate come armi da taglio e piazza del Carmine si trasforma nuovamente in piazza del Crimine: ieri notte l’ennesima escalation di violenza. “Il problema è che non abbiamo l’amministrazione affianco per supportarci, per ridarci queste piazze, questi luoghi di aggregazione che sono appannaggio di questa gente”.

Azioni mirate, incisive, insomma, per evitare che sbandati e balordi possano compiere azioni violente e criminali di giorno come la notte sotto gli occhi di tutti. “Anche ieri a poche ore di distanza dalle immagini che hanno fatto inorridire tutti, anche oltremare, si è verificata un’altra rissa. La situazione è insostenibile, noi stiamo preparando class action e tante azioni per far sentire la nostra voce e chiedere attenzione e prese di posizione, ma ci sono le istituzioni preposte per risolvere la problematica. Noi siamo cittadini che a scopo volontaristico fanno queste cose e di più non è assolutamente possibile fare. Non rientra nelle nostre competenze, nei nostri doveri”.