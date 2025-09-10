Cagliari – I cantori di San Giovanni rione Villanova in lutto per la scomparsa di Pierpaolo Puddu, 59 anni: cantore e confratello, lascia un enorme vuoto nel gruppo. Aspettavano il suo ritorno, ma il male ha prevalso nell’uomo che si è sempre dedicato al culto: uniti e dediti ai canti tradizionali, i confratelli sono come una grande famiglia legata da quei riti solenni che ogni anno si ripetono in occasione, soprattutto, della settimana santa. “Ci mancherai tanto amico nostro” esprimono i suoi confratelli.