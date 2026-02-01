Tra i protagonisti impegnati a garantire l’incolumità di atleti e spettatori nella cornice montana di Bormio, spicca l’unità specializzata nella ricerca di armi ed esplosivi composta dal pastore tedesco Iris e dal suo conduttore.

Partiti dal capoluogo sardo per unirsi al complesso dispositivo di sicurezza nazionale, il binomio opera quotidianamente nelle attività di bonifica e controllo preventivo lungo le piste olimpiche e nelle aree sensibili che ospiteranno le competizioni. Iris, esemplare di straordinaria agilità e fiuto, affiancata dal suo conduttore, un Vice Brigadiere dell’Arma, rappresenta una delle fondamentali componenti dispiegate dall’Arma dei Carabinieri per la prevenzione di potenziali minacce, assicurando ispezioni capillari su ogni settore dell’evento.

La presenza dell’unità cinofila di Cagliari in un contesto internazionale così rilevante riconferma l’alto livello di specializzazione raggiunto dai reparti del Comando Provinciale e la versatilità dei Carabinieri sardi, chiamati a contribuire con la propria professionalità in molteplici contesti.