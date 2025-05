Nelle ultime settimane si è diffusa la percezione di un aumento generalizzato dei prezzi del pesce, ma il boxista Giuseppe Mulas, interviene per fare chiarezza sulla situazione reale. “I prezzi non sono aumentati in generale – spiega Mulas – qualche prodotto può essere aumentato nelle scorse settimane poiché eravamo sotto Pasqua”. A influire temporaneamente, sono state anche le condizioni meteorologiche: “È capitato un periodo in cui il maltempo ha provocato una mancanza del prodotto, c’è stata più richiesta da tutte le parti, di conseguenza è aumentato dappertutto, non solo al mercato di piazza Nazzari”. Nonostante alcune oscillazioni, i principali prodotti da banco sono rimasti stabili: “I prodotti di largo consumo come salmone, orate e spigole di allevamento, sono rimasti uguali di prezzo”. La variazione, sottolinea Mulas, dipende soprattutto dal tipo di pesce: “Gamberoni e aragosta di prima qualità è normale che abbiano un’oscillazione maggiore”. Oggi, assicura, i prezzi sono tornati su livelli accessibili e competitivi: non solo non risultano aumentati rispetto ad altri mercati, ma “sono sicuramente più bassi rispetto ai supermercati e alle altre rivendite presenti in città”. Tuttavia, il prezzo del pesce varia in base al tipo di prodotto e alla qualità, ma il mercato cittadino continua a offrire una vasta gamma di opzioni per tutte le tasche, mantenendo una politica di prezzi equilibrata e trasparente.