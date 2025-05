Treni presi d’assalto da centinaia di passeggeri, viaggi anche in ritardo “per eccezionale affluenza viaggiatori”: boom di presenze per Sant’Efisio, ben 12 le corse straordinarie aggiunte da FS per consentire a tutti di partecipare alla giornata di festa a Cagliari.

Posti tutti occupati, è rimasto solo qualcosa in piedi: dalle prime ore del mattino sino al pomeriggio questa è stata la situazione nei mezzi pubblici che viaggiano sulle rotaie. Una affluenza massiccia, come era prevedibile, ogni treno ha viaggiato a pieno carico sia per che da Cagliari. Una giornata di festa che non ha disdetto le aspettative, dalla lunga marcia dei sardi vestiti con gli abiti tradizionali al protagonista indiscusso, Efisio, che ha raccolto petali, applausi e lacrime al suo passaggio tra la folla. E tutto è andato come programmato, la macchina organizzativa ha garantito la buona riuscita dell’evento più atteso di tutto l’anno, compresa quella dei trasporti ferroviari che ha permesso a centinaia di persone di viaggiare, a ogni corsa, in sicurezza e senza particolari disagi.