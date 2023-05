Cagliari, guerra ai tavolini abusivi: Bar Blues Cafè di via Scano chiuso per 8 giorni

Tavolini abusivi sul marciapiede: chiuso per 8 giorni dal Comune il Bar Blues Cafè di via Scano. Continua il pugno di ferro dell’amministrazione contro le occupazioni abusive di suolo pubblico in città. Nel mirino della polizia municipale stavolta il noto locale di via Scano. Durante un accertamento degli agenti del 13 marzo scorso è emerso che l’attività occupava senza titolo 5 metri quadrati di suolo pubblico con 10 sedie e 4 tavoli. La Specialmente srl (la società titolare del locale) ha prodotto una memoria difensiva, ma il Comune non accolto nessuna richiesta. Così è scattato il provvedimento degli uffici dell’assessorato alle Attività produttive che, in base al regolamento comunale, hanno deciso di sanzionare l’attività imponendo la chiusura del bar per otto giorni consecutivi, dal 16 al 23 marzo 2024 compresi.