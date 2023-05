Arriva l’infermiere scolastico: Capoterra tra i cento finalisti del premio “Comune di Eccellenza”

Capoterra – Con l’infermiere scolastico il comune entra tra i cento finalisti per il prestigioso riconoscimento “Comune di Eccellenza”: il progetto, ideato da Silvia Cabras, è uno tra i più innovativi di tutta la nazione. Si è battuta la consigliera, facendosi portavoce di tutte quelle mamme alle prese con le malattie dei loro piccoli che, non essendo ancora in grado di gestirsi autonomamente, dovevano fare i salti mortali tra scuola e casa e soffrire al solo di pensiero che, durante una crisi, non potessero arrivare in tempo. Infatti le norme istituzionali impongono che le insegnanti non possano sostituirsi al personale autorizzato, professionale o ai genitori in caso di necessità per la somministrazione di farmaci o terapia. Allergie, diabete solo per citare alcune patologie che potrebbero compromettere anche gravemente la salute dei piccoli fragili se non si interviene tempestivamente. Ed è così che è stato votato all’unanimità il volere di istituire un infermiere scolastico. A dare comunicazione della notizia è il sindaco Beniamino Garau: “Sono felice di annunciare con orgoglio che la nostra amministrazione ha ricevuto un riconoscimento prestigioso. Abbiamo il privilegio di essere stati selezionati come finalisti insieme ad altri 100 comuni italiani per il premio “Comune di Eccellenza”. Questo premio è dedicato alle amministrazioni comunali che si sono distinte per i loro progetti innovativi. Il progetto che abbiamo posto all’attenzione della giuria è quello relativo all’istituzione dell’infermiere scolastico, un’iniziativa promossa attraverso una mozione votata all’unanimità in consiglio comunale promossa dalla Consigliera Silvia Cabras .

Questo progetto si propone di garantire un’assistenza sanitaria adeguata e di qualità ai nostri bambini affetti dal diabete e altre disabilità contribuendo così al loro benessere e alla loro crescita armoniosa. Siamo grati per l’opportunità concessaci di partecipare a una cerimonia ufficiale che si terrà presso Palazzo Madama, al Senato della Repubblica, dove avremo l’onore di concorrere a questo prestigioso premio. È un riconoscimento dell’impegno e della dedizione di tutta la nostra amministrazione, nonché della comunità che ci ha sostenuto lungo il percorso”.

“Questo successo – prosegue Garau – non sarebbe stato possibile senza il contributo di ogni singolo cittadino, delle scuole, delle famiglie e di tutto il consiglio comunale che ho l’onore di rappresentare. È un risultato che dimostra quanto sia potente la collaborazione e l’impegno verso un obiettivo comune”.