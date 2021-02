Cagliari, guerra ai maltrattamenti a cagnolini e gattini: accordo tra Comune e animalisti

Via alla lotta ai maltrattamenti degli animali a Cagliari. Il Garante per la tutela degli animali che sarà nominato dal Comune, lavorerà a contatto con le associazioni e potrà anche denunciare all’autorità giudiziaria gli abusi. Secondo la delibera vitata dalla giunta Truzzu il Garante ha l’obbligo di assicurare la sua presenza in sede, almeno per due giorni a settimana ricevendo le istanze che vengono dalla cittadinanza o istruendo le medesime.

Dovrà ricevere segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali e denunciare o segnalare all’Autorità Giudiziaria fatti o comportamenti, relativi agli animali, configurabili come reati