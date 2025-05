Un’escursione che è finita in tragedia per due vigili del fuoco di 43 anni in servizio al comando di Chieti. I due si trovavano a Balzolo di Pennapiedimonte, in Abruzzo, con altri due colleghi quando ieri sono precipitati in una forra.

In mattinata, la prefettura ha reso noto che “è stato attivato fin dalla serata di ieri, su disposizione del Prefetto Gaetano Cupello, il Css per il coordinamento soccorsi, al quale hanno partecipato rappresentanti delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco di Chieti, del 118, dell’Agenzia regionale di protezione civile, oltre ai militari dell’Ufficio documentale di Chieti ed al 9′ reggimento Alpini dell’Aquila”. Poi, il tragico ritrovamento dei due corpi senza vita. Salvi, fortunatamente, gli altri due escursionisti.

Cordoglio da parte del ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci: “Esprimo la sincera vicinanza mia e della Protezione civile italiana alle famiglie dei due vigili del fuoco, e al Corpo nazionale, per la loro tragica scomparsa avvenuta in Abruzzo”, ha dichiarato il ministro a margine di una manifestazione del volontariato a Cagliari.