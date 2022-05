Cagliari, giù gli alberi troncati dalla tempesta in via Italia: 20 nuovi pini in arrivo a Pirri

Via Italia: messa a dimora di oltre 20 esemplari di pini. A partire dal prossimo 10 maggio le squadre del servizio Verde pubblico inizieranno l’intervento di eradicazione delle ceppaie dei Pinus schiantati e abbattuti in via Italia (realizzato oltre 70 anni fa e bene culturale) a Pirri, a causa dell’evento atmosferico avverso del novembre 2021.

Nelle settimane successive, si procederà alla sostituzione delle piante con la messa a dimora di oltre 20 esemplari di “Pinus pinea”.

Durante l’intervento verranno colmati anche i vuoti relativi agli esemplari di Pinus schiantati e/o abbattuti precedentemente al novembre 2021, con l’intento di restituire piena continuità al viale alberato.