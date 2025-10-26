Durante la notte appena trascorsa, una pattuglia della polizia locale di Cagliari ha fermato per un controllo una Y10. Durante le operazioni di identificazione del conducente e del passeggero, i due hanno cercato di occultare alcuni oggetti. Gli agenti si sono però accorti del tentativo di occultare un coltello a serramanico di grandi dimensioni e una mazza da golf dei quali i due non sono riusciti a giustificare il possesso. Per questo motivo il coltello e la mazza sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le due persone O.K., 39 anni, e G.M., 29 anni, residenti rispettivamente a Oristano e a Cabras, sono state denunciate a piede libero per il porto abusivo di armi improprie atte ad offendere.