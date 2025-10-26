Nel tardo pomeriggio di sabato, una pattuglia di motociclisti della polizia locale di Cagliari ha intimato l’alt, in via Emilia, al conducente di una Audi di grossa cilindrata perché stava facendo uso del telefono cellulare durante la guida. Il conducente si è dato alla fuga a folle velocità per sottrarsi al controllo. Gli agenti hanno iniziato quindi un inseguimento che è terminato in via Podgora dove il conducente ha abbandonato il veicolo e continuato la fuga a piedi prima di essere raggiunto.

La persona fermata, N.Z., 24enne residente a Cagliari, è risultata senza patente di guida perché mai conseguita oltre ad avere a suo carico altri episodi identici, motivo per il quale è stato denunciato a piede libero per la recidiva della guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale. L’auto, risultata noleggiata, è stata riconsegnata all’avente diritto.