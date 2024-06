Cagliari, gira disorientato per le vie del centro: centenario di Ulassai soccorso dai carabinieri

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, carabinieri in azione per aiutare un anziano in stato confusionale.

La Stazione dei Carabinieri di Cagliari ha dimostrato ancora una volta la propria vicinanza e dedizione alla popolazione, non solo nella gestione dell’ordine pubblico e della sicurezza, ma anche attraverso una premurosa vicinanza a un anziano.

Nella mattina la Centrale Operativa ha ricevuto una segnalazione riguardante un anziano in stato confusionale che vagava nei pressi dei parcheggi in viale Bonaria. La situazione è stata prontamente presa in carico da una pattuglia che, giunta sul posto, ha trovato l’anziano visibilmente disorientato e incapace di fornire dettagli utili sulla propria identità o residenza.

I carabinieri, dimostrando professionalità e sensibilità, hanno accolto l’anziano e, dopo averlo tranquillizzato, hanno avviato le “indagini” per risalire alla sua identità. Grazie ai ricordi dell’uomo e alla collaborazione con gli uffici anagrafe, si è scoperta l’identità dell’anziano, un residente di Ulassai, che a settembre compirà l’eccezionale traguardo di 101 anni.

Contattato il Comune di Ulassai, è stato possibile rintracciare il badante, il quale aveva momentaneamente perso di vista il suo assistito. Nel frattempo i militari hanno offerto all’anziano tutta l’assistenza necessaria, intrattenendolo con cortesia e rispetto, in attesa del ricongiungimento con il suo badante.

Il lieto fine è arrivato poco dopo, quando il centenario è stato riconsegnato sano e salvo a chi poteva continuare a prendersi cura di lui. La gratitudine verso i carabinieri è stata tale che l’anziano ha richiesto una foto ricordo con gli uomini in divisa.