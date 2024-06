Medaglia d’oro per la Cantina Locci-Zuddas, Bruxell premia il vermentino di Sardegna Doc

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un momento d’oro per l’imprenditore dei vini che, due giorni fa, è stato confermato per la terza volta consecutiva sindaco di Monserrato, politico per passione e imprenditore vitivinicolo di professione. È giunto infatti il prestigioso riconoscimento dal Concours Mondial de Bruxelles che si svolge in 4 sessioni distinte per esaminare in maniera ancor più professionale ogni tipologia di vino. Le valutazioni, infatti, sono affidate a esperti specializzati, selezionati per le loro elevate competenze e per la capacità di degustare qualsiasi tipo di vino, apprezzando le specificità di ognuno di essi. Un riferimento mondiale per i concorsi enologici, per identificare i migliori vini, offrire una guida di qualità ai consumatori di tutto il mondo e promuovere l’eredità viticola. Questi sono questi gli obiettivi del Concours Mondial de Bruxelles al quale ogni anno partecipano migliaia di Cantine di tutto il mondo. Tra i riconoscimenti assegnati, quindi, anche quello al vermentino di Sardegna made Monserrato, nominativo con il nome della primogenita di Locci e della moglie Silvia. L’anno scorso, Isola dei Nuraghi Bianco I.G.T., che ha il nome della seconda figlia, ha conquistato la medaglia d’argento alla medesima competizione.