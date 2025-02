Cagliari, giorno e notte dorme su una panchina in piazza del Carmine, “vogliamo aiutarlo ma il Comune deve fare la sua parte”: un appello alle istituzioni da parte dei residenti per aiutare il senzatetto che dimora nel cuore della città. Una coperta per proteggerlo dal freddo, anche se non basta, un pasto e un sorriso per chi ha una panchina al posto di un comodo letto al riparo: in tanti si preoccupano per l’uomo, per la sua salute, la sua sicurezza ma poco possono fare i cittadini che abitano nella zona se non chiedere aiuto alle istituzioni.

La piazza ora anche un hotel a cielo aperto, in quello spazio che racchiude storia e tradizione di una Cagliari gloriosa, che rivuole indietro decoro e la possibilità di viverla senza dover inciampare in qualche bottiglia rotta o esser messo in mezzo alle risse che, troppe volte, hanno riempito la cronaca. E per il pover uomo che dorme sotto le stelle, senza un riparo e il confort di un cuscino, si auspica un intervento celere per scaldargli il corpo e, soprattutto, il cuore