È stata fortunata un bellissimo esemplare di tartaruga caretta caretta che domenica scorsa è stata salvata da due giovani passanti a Punta Salina nel litorale di Calasetta. Alessio Calaresu e Alice Casula si sono imbattuti in questa tartaruga di circa 10 anni impigliata in una rete: se non ci fosse stato l’aiuto provvidenziale dei due ragazzi, sarebbe probabilmente morta. “Una domenica speciale”, scrive Alessio sui social postando le foto del salvataggio “Sarà portata al centro di Nora per tutte le coccole che si merita”. Sul posto, dopo aver chiamato il 112, sono arrivati gli operatori del corpo forestale di vigilanza ambientale di Sant’Antioco che si sono occupati di portare la tartaruga al centro di recupero di Nora.