Cagliari, ginnastica e corsa per i bambini a Monte Urpinu e Terramaini: “Così li aiutiamo dopo la pandemia”

La corsa, la ginnastica e i salti. Tutto all’aria aperta, respirando l’aria pulita di due tra i principali parchi di Cagliari, quello di Terramaini e Monte Urpinu. Il Comune benedice l’iniziativa “Giochiamo nei parchi di Cagliari”, che partirà da metà giugno e andrà avanti per tutta l’estate. Tre le associazioni dilettantistiche sportive coinvolte: la Cagliari atletica leggera, l’Asd Beta e la Color’s. Centinaia di bimbi e ragazzini potranno essere seguiti da prof di educazione fisica e laureati in Scienze motorie per tornare, dopo oltre un anno di stop legato al Covid, a fare attività fisica proprio nel periodo dell’anno dove la loro libertà, con le scuole chiuse, è maggiore. “I bambini sono tra le categorie che hanno subìto più danni dalla pandemia, sono stati fermi per quindici mesi e ora possono recuperare il tempo perso facendo attività motoria”, spiega il sindaco Paolo Truzzu. “Ogni gruppo di lavoro avrà a disposizione un laureato in Scienze motorie e saranno utilizzati due dei nostri tanti parchi cittadini. Così aiutiamo i più giovani anche a riavere un rapporto diretto con i loro coetanei dopo tanto tempo”.

Franco Marcello, presidente dell’Assem, condivide: “Rimettiamo in moto una delle fasce più colpite dalla pandemia, non c’è stata la giusta protezione per i nostri piccoli, anche loro hanno determinate esigenze. Non sarà fatta nessuna disciplina sportiva in particolare, a quell’età qualunque specializzazione, infatti, va evitata. Faranno la classica motricità di base: corsa, allenamenti, ginnastica e salti”.