Violenze e propaganda nazista, smantellato gruppo antisemita attivo anche a Cagliari e Sassari

Avevano da poco iniziato a pianificare un’azione contro la Nato i 12 soggetti, tra i 26 e i 62 anni, indagati dai carabinieri del Ros e dalla Procura della Repubblica di Roma quali presunti appartenenti a un’organizzazione ribattezzata ‘Ordine Ario Romano’. Come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net, l’operazione si è svolta anche in Sardegna, a Cagliari e Sassari. Nei loro confronti sono scattate questa mattina 12 misure cautelari di obbligo di presentazione all’Autorità Giudiziaria, eseguite dai militari a Roma, Cagliari, Cosenza, Frosinone, Latina, L’Aquila, Milano e Sassari insieme a una serie di perquisizioni in diverse città italiane.

L’ipotesi accusatoria è di associazione finalizzata alla propaganda e all’istigazione per motivi di discriminazione etnica e religiosa. Gli episodi contestati riguardano infatti la propaganda di idee naziste e antisemite, ma anche video e immagini dal contenuto razzista e discriminatorio, tesi negazioniste e l’istigazione a commettere azioni violente contro ebrei ed extracomunitari.