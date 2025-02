“La città di Cagliari ha visto negli ultimi anni importanti interventi infrastrutturali, soprattutto durante le prime due consiliature guidate da Massimo Zedda. Opere come la riqualificazione del Poetto e il miglioramento delle vie del centro storico come via Manno e via Garibaldi, ma ora è il momento di completare quanto avviato e di puntare su nuove priorità”. A delineare gli interventi più urgenti è Francesca Ghirra, deputata sarda di Alleanza Verdi-Sinistra, che sottolinea come sia necessario portare avanti i progetti già avviati e concentrarsi sul miglioramento della qualità della vita per i cittadini. “Occorre completare le opere che avevamo avviato, come il bando periferie su Sant’Avendrace , che ha visto interventi importanti, seppur realizzati in maniera discontinua. In particolare, a Pirri e nel quartiere di Is Mirrionis avevamo combinato interventi infrastrutturali con politiche di carattere socioculturali, e ora bisogna riprendere quel percorso”. Uno dei punti centrali riguarda la riqualificazione del centro storico, con particolare attenzione a via Garibaldi e alle vie limitrofe. Ma grande attenzione deve essere rivolta anche a Sant’Elia, quartiere dove si stanno sviluppando nuovi progetti per migliorare le condizioni abitative e sociali. “L’assessora Anna Puddu sta portando avanti un lavoro significativo sul fronte delle politiche sociali, con un’attenzione particolare alle categorie più fragili. Oltre alla riqualificazione dell’ex asilo di Sant’Elia, si sta lavorando anche sull’ex scuola di via Santa Maria Goretti a Pirri, destinata a diventare un centro socioculturale”, afferma la deputata. “Credo che oltre agli interventi di riqualificazione urbana sia fondamentale restituire ai cittadini una buona qualità dei servizi ai cittadini. Per questo stiamo lavorando per rimettere in moto le politiche per la casa, anche grazie alla collaborazione con la Regione. Il programma di intervento su Sant’Elia sarà centrale, ma è necessario anche sbloccare le graduatorie per l’assegnazione degli alloggi, ferme ormai da troppi anni”. La visione di Francesca Ghirra per Cagliari è chiara: non solo opere infrastrutturali, ma un forte impegno per il sociale, affinché la città diventi più inclusiva e capace di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini.