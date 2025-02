Cagliari, al centro scommesse, malviventi non solo contro le slot machine, “la mia attrezzatura musicale è stata seriamente danneggiata”. Parla Sonia P., proprietaria del corredo artistico che era presente nel bar preso di mira da due uomini, armati di mazza e bastone. Hanno fatto irruzione nel locale sito in via Mandrolisai e, una volta entrati hanno distrutto le slot machine presenti, asportandone il contenuto in monete, e sono poi fuggiti senza che l’unica persona presente, una donna, potesse dare subito l’allarme. Oltre al furto dei denari i malviventi si sono scagliati contro l’attrezzatura appartenente alla donna: danni ingenti, purtroppo, tanta la rabbia da parte della proprietaria dell’attrezzatura con la quale lavorava.