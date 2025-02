“Nessun problema per i diabetici sardi e nessuna carenza gestionale da parte della Regione. L’appalto con la casa farmaceutica che produce l’insulina Tresiba è stato rinnovato nel mese di marzo 2024 ed è pienamente in vigore: scadrà nel 2027”. Lo assicura l’assessore della Sanità Armando Bartolazzi dopo la denuncia di un diabetico a Casteddu online, questione poi approdata in consiglio regionale attraverso l’interrogazione del consigliere leghista Alessandro Sorgia che ipotizza una “probabile mancata gestione delle gare d’appalto” da parte della Regione Sardegna. “Gli ordinativi sono stati predisposti per tempo, abbiamo verificato con Ares che ha fornito tutte le spiegazioni del caso: c’è stato un ritardo di spedizione di poche ore, che non ha pregiudicato la salute dei pazienti perché comunque il farmaco contingentato è sempre stato nelle disponibilità delle farmacie sarde”.

Anche il presidente di Federfarma Sardegna, Pier Luigi Annis, interviene ufficialmente per rassicurare i pazienti: “La situazione è sempre stata pienamente sotto controllo. Non si tratta di un’inadempienza regionale ma di un ritardo nella spedizione, subito risolto”.