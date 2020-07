Cagliari, gattino intrappolato in un condotto di aerazione: salvato dai vigili del fuoco

Soccorso di animale a Cagliari, i Vigili del Fuoco recuperano un gatto finito nelle bocche di lupo di aerazione di un magazzino.

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando questa mattina intorno alle 9:00 in via Peretti a Cagliari, in soccorso di un gatto finito nelle bocche di lupo di areazione di un magazzino di un’attività commerciale.

La richiesta è pervenuta alla sala operativa 115 del Comando, che ha inviato la squadra di pronto intervento “1A” della sede centrale.

Gli operatori VVF all’arrivo sul posto hanno aperto le grate in ferro e, con una scala in dotazione, si sono calati all’interno del condotto e hanno recuperato il povero gatto sano e salvo. L’animale è stato affidato ad una farmacista veterinaria della zona che al momento se ne sta prendendo cura.