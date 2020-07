Morsa da un ragno violino, donna di Assemini in ospedale: “Ora rischio l’intervento”

Brutta disavventura per A. T . 36enne di Assemini. La donna è stata morsa da un ragno violino e forse dovrà subire un piccolo intervento chirurgico per rimuovere la piccola parte della gamba in necrosi per effetto del veleno.

“Sto facendo la cura con cortisone e antibiotico, è successo 5 giorni fa”, scrive nel proprio profilo Facebook, “mi hanno detto che sarei dovuta andare subito all’ospedale per rimuovere il veleno ma non pensavo fosse cosi grave. Ora si è formata una zona necrotica. Ora faccio la cura per una settimana poi devo tornare in ospedale per capire se ci sarà da fare un piccolo intervento per rimuovere la parte morta”.