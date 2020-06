Cagliari, fuori pericolo il 52enne rimasto ferito nello schianto contromano sulla Ss 130

Arrivano buone notizie dal reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu. Il 52enne di Nuraminis che ha guidato contromano sulla Ss 130 ed è andato a schiantarsi frontalmente contro un’altra automobile non è in pericolo di vita. I medici lo stanno ancora monitorando ma la prognosi è già stata sciolta: trenta giorni di cure per un trauma toracico e uno cranico. L’impatto è stato molto forte, e all’inizio si era temuto il peggio: il guidatore della Peugeot 206 era stato portato a sirene spiegate all’ospedale, in codice rosso. Poi, col passare delle ore, il quadro clinico si è stabilizzato. Fuori pericolo anche la 53enne che, al volante della Citroen C3, si è trovata all’improvviso il “muso” dell’altra auto: si trova ancora ricoverata al Policlinico di Monserrato.