Cagliari, frontale fra due auto per una mancata precedenza: feriti due ventenni

Nella serata trascorsa, una pattuglia dei carabinieri della radiomobile di San Vito è intervenuta in via Pascoli all’incrocio con via Ugo Foscolo a seguito di un sinistro stradale con feriti. L’incidente ha visto coinvolti due veicoli: una Fiat 500 e una Renault Captur.

La Fiat 500, di proprietà di una donna residente a Quartu Sant’Elena, era condotta dal figlio 23enne, con a bordo una ragazza di 22 anni residente a Settimo San Pietro. La Renault Captur, invece, era guidata da un ragazzo di 19 anni residente a Rogno in provincia di Bergano, con a bordo il fratello 18enne e una ragazza 21enne residente a Villasimius.

Secondo una prima ricostruzione, la Renault Captur non ha rispettato la precedenza all’incrocio tra via Foscolo e via Pascoli, provocando così l’impatto con la Fiat 500. Entrambi gli occupanti della Fiat 500 sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Brotzu di Cagliari per accertamenti e cure, ma non risultano essere in pericolo di vita. I rilievi del caso sono stati effettuati e consentiranno di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.