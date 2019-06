Cagliari, Francesca Ghirra denuncia: “Tre roghi di spazzatura la notte prima delle elezioni, c’è qualcosa di strano”

“La notte prima delle elezioni ci sono stati tre roghi di spazzatura a Cagliari, non era mai successo. C’è qualcosa di strano, molte anomalie, sarà opportuno fare delle verifiche”. Francesca Ghirra il giorno dopo la vittoria al primo turno di Paolo Truzzu non ci sta, e come Zedda chiede il riconteggio delle schede e annuncia una battaglia che potrebbe durare a lungo. Oltre al caso delle schede- mancherebbero circa 80 voti per il ballottaggio tra Truzzu e Ghirra- la candidata del centrosinistra ha denunciato gli incendi dei rifiuti chiedendo verifiche: “Si è parlato tanto di rifiuti in questa campagna elettorale e poco di altro”, ha aggiunto nella sua conferenza stampa di oggi.