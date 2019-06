Massimo Zedda non si arrende: “Truzzu? Ricontiamo le schede, al ballottaggio vince di sicuro la Ghirra”

Altro che auguri al nuovo sindaco Truzzu. Massimo Zedda non si arrende e dichiara all’Ansa: “Ora vediamo il riconteggio. Se si va al ballottaggio Francesca Ghirra vince di sicuro: lo dimostrano i risultati. Il centrodestra ha vinto per le liste, non per il candidato sindaco. Truzzu, così come successo per Solinas alle regionali, non ha portato un voto in più”. L’ex primo cittadino insomma non accetta la sconfitta e sogna ancora il secondo round, affermando inoltre che nella coalizione di centrosinistra è mancata la voglia di vincere, “l’illusione della vittoria”. Anche Francesca Ghirra, la candidata battuta da Truzzu, ha annunciato di voler richiedere il conteggio delle schede e di valutare un eventuale ricorso al Tar. Di fatto non si è andati al ballottaggio per circa 80 voti, ha ribadito anche Zedda.