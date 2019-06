Dramma a Sestu: trovato un cadavere in strada, quasi certamente è un omicidio

Dramma a Sestu: trovato un cadavere in strada, si tratta di un omicidio. Sul posto 118 e la Polizia: l’uomo potrebbe essere stato ammazzato, il suo corpo è stato trovato senza vita lungo la strada provinciale che porta a San Sperate. Dalle prime indiscrezioni dei testimoni giunti sul posto, sembrerebbe che l’uomo sia stato ucciso a colpi di fucile. Un uomo sarebbe stato portato in Questura per essere interrogato. Il delitto, avvenuto nelle campagne di Sestu, è stato scoperto dopo le 21. Si tratterebbe di una lite tra due allevatori, poi sfociata nel sangue nel peggiore dei modi.