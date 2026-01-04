Notte di paura e follia in centro a Cagliari, in via Mameli, dove i carabinieri sono stati allertati dagli addetti alla sicurezza di un locale pubblico. Poco prima, il giovane aveva assunto atteggiamenti molesti e aggressivi, creando forte allarme tra i presenti. Dopo essere stato respinto all’ingresso del locale, l’uomo ha reagito spruzzando spray al peperoncino contro un addetto alla sicurezza in servizio all’entrata.

Una condotta particolarmente pericolosa, avvenuta in un contesto caratterizzato da un’elevata affluenza di persone e dalla presenza di numerosi giovani, che avrebbe potuto generare conseguenze gravi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Rintracciato dai militari nelle immediate vicinanze, il 22enne ha mostrato fin da subito un comportamento aggressivo. Durante le fasi di identificazione, in evidente stato di alterazione, ha improvvisamente dato in escandescenze, opponendo una violenta resistenza, minacciando e insultando i Carabinieri, fino a colpirne uno al volto con un pugno.

La pronta e professionale reazione dei militari ha consentito di immobilizzare l’uomo e di riportare rapidamente la situazione alla calma, evitando ulteriori conseguenze. Al termine dell’intervento, il giovane è stato arrestato ai domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Il giovane è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) della Compagnia di Cagliari, con il supporto dei militari della Stazione di San Bartolomeo.